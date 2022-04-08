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Восемь человек и кошку спасли при пожаре в доме в центре Москвы

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Восемь человек и кошка были спасены при пожаре в доме на улице Большая Переяславская в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в пятницу, 8 апреля.

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«Было установлено, что пожар происходит на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара была незначительной, однако дым быстро распространился на вышележащие этажи. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены восемь человек», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В МЧС добавили, что еще 24 человека были выведены из дома по лестнице.

Командир отделения пожарно-спасательной части №2 управления по ЦАО ГУ МСЧ России по Москве Иван Логинов отметил, что жительница дома сообщила ему об оставшейся в здании кошке.

«Я поднялся в квартиру на третий этаж, из-за задымления видимость была плохая, животное не отзывалось. Мне удалось найти кошку достаточно быстро, она была в сознании, но, видимо, успела надышаться дымом. Я вынес ее на свежий воздух и передал хозяйке», — сказал он.

В свою очередь телеканал «360» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что как минимум один человек пострадал при пожаре. По данным источника, он весит около 250 кг. Его пытаются забрать на скорой помощи.

Ранее, 3 апреля, пожарные спасли 12 человек из горящего корпуса Центральной клинической больницы РАН. О пожаре стало известно ранее в тот же день. Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ на Литовском бульваре.

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