Церемония прощания с Жириновским завершилась

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в пятницу, 8 апреля. Гроб с телом политика сейчас повезут на Новодевичье кладбище.

Церемония прощания прошла в Колонном зале Дома союзов. Проститься с Жириновским прибыл и президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет цветов на постамент и постоял несколько секунд у гроба. Также возле Дома союзов было много людей, желающих проститься с политиком.

Ранее в этот день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На панихиду пришли родные и близкие политика, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма также стояло много людей с цветами, желающих проститься с Жириновским.

Политик скончался 6 апреля после долгой болезни. С начала февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года. С 1996 по 2008 год политик был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году основатель ЛДПР получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».