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Раскрыта стоимость места на Новодевичьем кладбище в дореволюционной России

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Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник рассказала 8 апреля «Мосленте» про стоимость места на Новодевичьем кладбище в дореволюционной России.

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«Похороны на самом известном кладбище столицы и до революции 1917 года стоили дорого — участок первого разряда — 1000 рублей, второго разряда — 500 рублей, а самого дешевого третьего разряда — 300 рублей», — рассказала Скрыпник.

По тем временам это были очень внушительные суммы.

При этом она отметила, что желающих похоронить своих близких на Новодевичьем кладбище становилось всё больше и в 1898 году его территорию решили расширить.

К кладбищу присоединили 2 га земли бывших монастырских огородов, находившихся к югу от монастырской стены. Новую территорию обнесли кирпичной оградой с башнями, и с 1904 там начались новые захоронения.

Ранее, 7 апреля стало известно, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят Новодевичьем кладбище 8 апреля. Прощание пройдет с 11 до 13 часов в Колонном зале Дома Союзов.

Изначально источники сообщали, что похороны Жириновского могут пройти на Троекуровском кладбище.

Утром 8 апреля состоялось отпевание лидера ЛДПР в храме Христа Спасителя. Провел его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствовали родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии и другие государственные деятели.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

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