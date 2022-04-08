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Лукашенко пообещал РФ поддержку от Белоруссии при любых трудностях

Лукашенко: Белоруссия будет с Россией при любых трудностях
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Белоруссия будет с Россией при любых сложностях и трудностях. Такое заявление 8 апреля сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. Мы за мирное урегулирование этого конфликта (на Украине. — Ред.)», — сказал он на встрече с послом Пакистана в республике Саджадом Хайдером Ханом.

Слова политика приводит агенство БелТА.

2 апреля президент РФ Владимир Путин указал, что договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент РФ и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене. Глава государства подчеркнул, что сильная сплоченность отвечает коренным интересам двух братских народов и создает почву для формирования общего пространства в разных сферах деятельности.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уникальными отношения Лукашенко и Путина. По его словам, лидеры нацелены на продолжение дружеского диалога, при этом иногда их переговоры бывают жесткими.

31 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко указал на то, что только общими путями россиянам и белорусам удастся противостоять экономическому кризису. Для этого нужно создать действенные инструменты ответного воздействия на давление рестрикциями.

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