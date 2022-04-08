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МО показало кадры пуска ракет «Оникс» из комплекса «Бастион» по цели на Украине

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Министерство обороны России представило кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» расчетом берегового комплекса «Бастион» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении российского ведомства 8 апреля.

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Пуск ракет «Оникс» был проведен с побережья Черного моря расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион».

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» северо-восточнее Одессы уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников.

6 апреля расчет «Бастиона» с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по наземным целям на территории Украины.

Изначально ракеты «Оникс» создавались для поражения морских целей. Так, они находились на вооружении береговых комплексов «Бастион». В 2019 году российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала усовершенствованную версию ракеты — «Оникс-М», способную поражать морские и наземные цели на расстоянии до 800 км.

21 марта Минобороны РФ сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине. Пуск был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Первое боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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