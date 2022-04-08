Парламент Италии выступил в поддержку Донбасса

Итальянские парламентарии призвали выслушать президента России Владимира Путина после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы не проявить «неуважение» к жителям Донбасса. Об этом 6 апреля сообщила газета Politico.

В частности, сенатор от партии «Альтернатива» Бьянка Лаура Гранато упрекнула парламент в том, что депутаты позволили выступить по видеосвязи Зеленскому, но не захотели услышать позицию российской стороны. Гранато указала, что парламент должен также услышать президента РФ, который, по ее словам, «ведет важную битву не только для России, но и для всех нас против глобалистской повестки дня».

Депутат от партии «Лига» Вито Коменчини в свою очередь заявил, что присутствовать на выступлении Зеленского было бы «неуважением» по отношению к жителям Донбасса.

Как пишет журналист Politico Ханна Робертс, во время выступления Зеленского перед итальянским парламентом в марте бросалось в глаза количество пустых мест. По ее оценкам, отсутствовал каждый третий парламентарий. В зале в это время присутствовали 580 парламентариев из 945, уточнила Робертс.

Она также отметила, что неявка парламентариев на выступление Зеленского стала подтверждением того, что Россия имеет много друзей в Италии.

Кроме того, издание сообщает, что целый ряд итальянских депутатов выступает против поставок оружия на Украину, обвиняет НАТО в расширении на восток, а Киев — в причинении страданий населению Донбасса.

Ранее в этот день евродепутат от Италии Франческа Донато заявила, что сомневается в достоверности данных о массовой гибели мирных жителей в Буче. Она отметила, что предложения о введении полного эмбарго на российский газ на основании фактов о Буче абсолютно неприемлемы для экономики Италии. Донато выступила за проведение независимого расследования, чтобы «прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».