Эксперт Петровская назвала условие продления майских праздников

Россиянам могут разрешить отдыхать 4-6 мая при условии сохранения рабочих мест на дополнительных выходных и обеспечении населения собственным овощами и фруктами. Об этом агентству «Прайм» рассказала заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Она подчеркнула, что длинные выходные являются тяжелой нагрузкой на экономику.

«Предложение сделать выходными днями 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — указала она.

При этом эксперт отметила, что некоторые компании не могут приостановить работу, так как введение десятидневных выходных, создает дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда. Но имеются организации, которые и без официальных выходных устанавливают период с 1 по 10 мая, как нерабочий, или устраивают «плавающий» график работы.

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