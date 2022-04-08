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Ирландский журналист предупредил о расколе в Европе из-за наплыва украинских беженцев

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Журналист из Германии Кристоф Херстел рассказал «Известиям» о проблемах, с которыми столкнулись русские в Германии из-за наплыва украинских беженцев.

«Германия приняла более 300 тыс. беженцев, население страны с радостью им помогает. Но с некоторыми беженцами возникают проблемы. Например, в Дании беженцам, которые нарушают закон, будет отказано в убежище. На данный момент совершено более 300 преступлений против русских и лишь 100 против украинских беженцев», — отметил он.

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Херстел сообщил, что украинские беженцы угрожают русским в стране уже давно и это является большой проблемой. Он предупредил, что дальнейшее распространение украинских нацистских идей чревато масштабным конфликтом в Европе в отношении русских.

Еще одна проблема состоит в том, что многие из беженцев полны ненависти и неуважения к отношениям России и Германии. Они являются не только расистами в отношении русского народа, но и не уважают русскую культуру. Видеть ее в Европе они не хотят даже несмотря на то, что это безумие и на самой Украине русский язык широко распространен, отметил Херстел.

С подобными беженцами уживаться сложно, замечает журналист. По его мнению, этим вопросом должны заниматься власти, в частности полиция, так как расизм в Германии строго воспрещен, поэтому правоохранительные органы будут принимать необходимые меры.

7 апреля беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии. По словам беженцев, им надо самостоятельно готовить еду и мыть туалеты. При этом люди укрываются несколькими одеялами, а некоторые из-за холода вынуждены спать в шапках.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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