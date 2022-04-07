Вышедшая из берегов река повредила опору ЛЭП в Псковской области

В Псковской области река Болоковка, которой нет на карте, разлилась и затопила местность. В итоге повреждена опора ЛЭП. Линия обеспечивает электроэнергией деревни Сторожня, Залог, Домоново, Большое Никулино, Болоково, Бездеж и Березовец.

Бригада Новоржевского района электрических сетей смогла добраться до нужной опоры лишь на вездеходе «Арго».

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» не исключают сильных паводков в этом году. В связи с этим проведены проверки энергообъектов в прибрежных зонах, состоялись совместные тренировки со спасателями, сформированы 439 мобильных бригад.

Также удалось подготовить более 1 тыс. единиц техники, в том числе 48 плавсредств, 313 резервных источников питания, пишет Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в зону подтопления при паводке могут попасть 22 населенных пункта. Половодье ожидается с 5 по 20 апреля.