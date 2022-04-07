В Госдуме заявили о разногласиях стран НАТО в позиции по России

Среди стран НАТО действительно нет однозначной позиции относительно того, какие конкретные меры принять в отношении России, в связи с разрастанием конфликта на Украине. Об этом заявил «Известиям» 7 апреля депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов.

«Для части западных стран, так называемых «ястребов войны» на Украине, принципиально важно разрушить нашу страну. Поскольку на кону их имидж, который они уже теряют, поддерживая боевые действия на Украине», — заявил депутат.

По мнению Умаханова, для властей этой категории стран не важно, что у них внутри государств растут цены на продукты питания и коммунальные услуги, поэтому рано или поздно народ там начнет массово возмущаться и может выйти на улицу.

«С другой стороны, есть страны, которые понимают, что идти на конфронтацию с Россией чревато для их экономики и для социального благосостояния людей. Однако они находятся под прессингом «ястребов войны» и им тяжело принимать решения. Впрочем, есть страны, которые открыто заявили, что не будут принимать участие в санкциях против России. И здесь можно перечислить, в первую очередь, Францию, Германию, Турцию, но я думаю, что этот список гораздо шире», — отметил член Комитета по международным делам.

Нежелание некоторых участников стран НАТО разрывать связи с Россией обусловлено также и тем, что члены организации не могут прийти к единому решению по поставкам оружия Украине, считает представитель Госдумы.

«Думаю, что это — серьезный сигнал для Запада в целом, и он должен стать для них импульсом в поиске иных механизмов и инструментов взаимодействия с нами, помимо силового. Надеюсь, что к этому мы обязательно придем», — подытожил Умаханов.

Ранее в этот день представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал на то, что НАТО является продуктом холодной войны, добавив, что альянс давно должен был стать частью истории.

В этот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса. Сейчас страны — члены НАТО, по словам Столтенбега, поставляют Украине широкий спектр вооружений, не разделяя на оборонительные и наступательные.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе заявил, что НАТО как объединение не будет поставлять вооружения Украине. По его словам, подобные решения каждое из государств-членов продолжит принимать самостоятельно.

24 февраля РФ начала специальную операцию по защите населения Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.