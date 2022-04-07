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Глава МИД Венгрии заявил об отказе НАТО поставлять оружие Украине

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НАТО как объединение не будет поставлять вооружения Украине. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, подобные решения каждое из государств-членов продолжит принимать самостоятельно.

«НАТО как альянс всё же заявило, что не является участником конфликта и не будет поставлять оружие Украине», — говорится в сообщении на странице дипломата в Twitter.

На фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса страны Запада поставляют Киеву вооружения. Накануне сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Документ позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия.

6 апреля первая партия из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment была отправлена на Украину, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В тот же день Латвия предоставила Киеву военную технику и оружие, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, поставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. МИД ранее неоднократно отмечал, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

24 февраля РФ начала специальную операцию по защите населения Донбасса.

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