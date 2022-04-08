Выживание «Спартака»: грозит ли красно-белым вылет в ФНЛ

Предстоящий 24-й тур чемпионата России по футболу не изобилует серьезными вывесками противостояний между лидерами и принципиальными соперниками, но может значительно обострить интригу в борьбе за медали и выживание. Притом что ситуация и без того запутана до предела. Наиболее важными будут три матча. Московский «Спартак», оказавшийся недалеко от зоны вылета, встретится дома со своим потенциальным конкурентом в схватке за спасение тульским «Арсеналом». Лидирующий петербургский «Зенит» отправится в гости к крайне неудобному для себя грозненскому «Ахмату». А московский «Локомотив» после очередных перестановок в руководстве и тренерском штабе сыграет на выезде с набирающим ход после возвращения Валерия Карпина «Ростовом».

«Спартак»–«Арсенал»

Еще летом и осенью нестабильные результаты в РПЛ вкупе со скандалами в виде публичной критики со стороны неформального руководства «Спартака» в адрес тогдашнего главного тренера Руя Витории говорили о глубоком кризисе в клубе. В декабре португальца заменили на Паоло Ваноли, что, как казалось, привнесет стабильность. Итальянский тренер вместе со своим соотечественником — спортивным директором Лукой Каттани — считались креатурой жены владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой, подвергавшей критике его предшественников.

Но пока ситуация становится только хуже. После зимней паузы «Спартак» выиграл лишь один матч из пяти в чемпионате. Команда застряла на 10-м месте и в прошлые выходные лишилась даже математических шансов на чемпионство. А от последнего места красно-белых отделяет всего шесть очков. Такой близости к зоне прямого вылета за семь туров до конца в российской истории клуба еще не было.

Во многом определят перспективы «Спартака» два ближайших домашних матча — против тульского «Арсенала» и казанского «Рубина». Туляки делят последнее место с еще тремя командами — «Уралом», «Химками» и «Уфой». Если в субботу они победят «Спартак», то «народная команда» может оказаться на расстоянии одного поражения от дна таблицы.

— Матч во многом будет определяющим для «Спартака», — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — И это немножко комично. Комично, когда мы говорим, что матч с Тулой за семь туров до конца чемпионата может повлиять на будущее «Спартака» в том плане, что клубу придется бороться за выживание в элите. Смотришь в таблицу и ужасаешься: такого болельщики красно-белых давно не видели. Не имеет права клуб с таким составом и бюджетом находиться на том месте, где сейчас находится. Но, как видите, такое происходит. Не знаю, достаточно ли хорошо сейчас команда играет, чтобы победить нынешний «Арсенал». Но даже хорошее качество футбола не станет сегодня гарантией успеха в противостоянии со многими командами РПЛ. В этом сезоне тот же «Спартак» умудрялся проиграть или потерять очки там, где, судя по рисунку игры, совсем не было к этому предпосылок. Против красно-белых играют закрыто, отбиваются и зачастую грамотно ловят на контратаках, реализуя 1–2 момента за матч. Поэтому в ближайшем туре всё будет зависеть от того, сможет ли Тула четко сыграть именно тактически, выжать максимум из себя.

«Ахмат»–«Зенит»

Грозненский клуб заслужил в нынешнем сезоне славу грозы авторитетов РПЛ и к зиме включился в борьбу за место в зоне еврокубков. Правда, в последний месяц «Ахмат» сдал, не выиграв четыре последних матча. Кроме того, вокруг команды постоянно появляются слухи о жестком конфликте между ее главным тренером Андреем Талалаевым и центральным защитником Андреем Семеновым, в недавнем прошлом игроком сборной России. Все стороны опровергают эту информацию, но в последней игре с «Арсеналом» (0:0) Семенов вышел без капитанской повязки, хотя носил ее довольно долгое время.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, но опережает идущее вторым московское «Динамо» всего на три очка. И хотя динамовцы сами допускали немало осечек в последний месяц, питерцы ничьими с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0) лишили себя шансов спокойно довести дело до четвертого подряд чемпионства.

— «Ахмат» играет сериями, выдавая то удачные, то провальные отрезки, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов. — Так что для Питера матч будет непростой. На своем поле, при своих трибунах «Ахмат» вообще почти всегда хорош, а «Зенит» в Грозном в последние годы побеждал всего один раз. Так что не удивлюсь, если по итогам ближайшего тура чемпионская гонка обострится. Хотя «Динамо» тоже теряет очки, поэтому пока итоги чемпионата предсказать сложно. Нельзя списывать со счетов и фактор кадровых проблем: на любой команде будут сказываться такие потери, как, например, в центре обороны «Зенита», где ушел Ярослав Ракицкий и не играет сейчас получивший месяц назад травму Деян Ловрен. Так что произойти может всё что угодно.

«Ростов»–«Локомотив»

Две непростые победы над «Ахматом» (3:2) и «Спартаком» (1:0) вроде бы вернули «Локомотив» к борьбе за место в зоне еврокубков. Но при этом не спасли тренерский штаб от удивительных перестановок. На этой неделе формальным главным тренером команды стал Заур Хапов, в декабре убранный с поста тренера вратарей. Фактически руководить игроками продолжит Марвин Комппер, пришедший осенью в качестве ассистента Маркуса Гиздоля и оставшийся после отъезда последнего в конце февраля.

Комппер не имеет соответствующей тренерской лицензии, поэтому не может официально возглавлять команду. В марте формальным и.о. главного тренера был Дмитрий Лоськов, который вместе с Олегом Пашининым с 2016 года работал в штабе основного коллектива «Локо», помогая Юрию Семину, Марко Николичу и Гиздолю. Теперь Лоськову и Пашинину ищут другие должности в клубе.

Также в начале недели свои посты покинули спортивный директор Ларс Корнетка и селекционер по молодежному направлению Александр Самедов. Первый был правой рукой экс-директора по спорту и стратегии Ральфа Рангника, чей летний приход и внезапный декабрьский уход из клуба были крайне резонансными. А Самедов приходил в клуб полтора года назад по приглашению генерального директора Владимира Леонченко. Обе кадровые ротации вызывают много вопросов относительно того, как изменится клуб в будущем.

«Ростов» после мартовского возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина стал постепенно отрываться от зоны вылета. Южане в четырех матчах одержали две победы, добились одной ничьей и однажды проиграли. Сейчас ростовчане имеют запас в четыре очка от зоны вылета.

— Очень непростой будет выезд в «Ростов» для «Локо», — сказал «Известиям» бывший нападающий и экс-советник президента «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Донской клуб прибавил с возвращением Карпина, играет строго, организованно и с максимальной отдачей, что приносит очки. «Локомотив» вроде тоже стал набирать ход, но совершенно неясно, как скажутся последние перестановки в клубе и команде. Особенно непонятно, как игроки отреагируют на уход Лоськова и Пашинина, имевших очень серьезный авторитет в коллективе и игравших существенную роль в результатах.

В предстоящем 24-м туре РПЛ состоятся еще пять матчей. В субботу «Нижний Новгород» примет на своем поле московское «Динамо», а «Химки» — столичный ЦСКА. Казанский «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром». В воскресенье екатеринбургский «Урал» в родных стенах встретится с самарскими «Крыльями Советов», а «Уфа» — с «Сочи».