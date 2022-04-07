Наемник из Дании рассказал об убийствах российских военнопленных на Украине

Гражданин Дании, участвующий в военных действиях на стороне Украины, заявил, что украинские военные убивают российских военнопленных.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», — сказал он в беседе с датским телеканалом TV2 на условиях анонимности.

При этом мужчина подчеркнул, что не участвовал в убийствах пленных российских солдат.

Как утверждает телеканал, наемник предоставил доказательства участия в спецоперации на стороне украинской армии.

7 апреля военный следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве рассказали о показаниях военнопленного, который сообщил о многочисленных избиениях и издевательствах со стороны вооруженных сил Украины.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.