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Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине

Генсек НАТО Столтенберг поддержал расследование убийств российских военнопленных на Украине
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что любое военное преступление должно быть расследовано.

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«Все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены, и любые военные преступления неприемлемы. Но я не могу комментировать это конкретное видео, поскольку я ничего не знаю об этом конкретном инциденте», — отметил Столтенберг.

Ранее в этот же день Следственный комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими пленными на Украине.

В ведомстве рассказали о том, как содержался в плену на Украине россиянин рядовой Е. (инициалы не разглашаются в интересах следствия), проходивший военную службу по контракту в должности радиста и участвовавший в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

«Рядовой пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями», — отметили в СК РФ.

27 марта глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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