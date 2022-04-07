Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об убийстве российских военнопленных на Украине, заявил, что любое военное преступление должно быть расследовано.
«Все сообщения о потенциальных нарушениях международных норм должны быть тщательно изучены, и любые военные преступления неприемлемы. Но я не могу комментировать это конкретное видео, поскольку я ничего не знаю об этом конкретном инциденте», — отметил Столтенберг.
Ранее в этот же день Следственный комитет (СК) Российской Федерации возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с российскими пленными на Украине.
В ведомстве рассказали о том, как содержался в плену на Украине россиянин рядовой Е. (инициалы не разглашаются в интересах следствия), проходивший военную службу по контракту в должности радиста и участвовавший в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.
«Рядовой пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями», — отметили в СК РФ.
27 марта глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.
В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
В середине февраля из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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