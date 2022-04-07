В Госдуме оценили заявление Мишустина об индексации соцвыплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в четверг, 7 апреля, рассказала «Известиям», от чего будет зависеть рост социальных выплат в Росиии.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы на фоне нынешней ситуации. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

По словам депутата, сейчас трудно оценить размер инфляции, так как потребительский спрос разгоняет цены на те или иные товары. В качестве примера Бессараб привела цены на сахар, потребительский ажиотаж вокруг которого создал спрос, который повлек рост цен на этот продукт.

«Я уверена, что в ближайшее время мы будем этот вопрос рассматривать, потому что 31 марта был крайний срок подачи правительством предложений по поручениям президента об увеличении прожиточного минимума, это все повлечет рост соцвыплат и пенсий. Какой будет этот рост — покажет уровень инфляции», — заключила она.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

На следующий день Мишустин отметил, что Минфин и Минтруд разработают параметры повышения всех социальных выплат и пенсий. Он отметил, что подобная работа должна проводиться в тесном контакте с регионами.

8 марта президент России Владимир Путин выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Получать финансовые средства начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.