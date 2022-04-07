Лео Бокерия призвал муниципалитеты страны открывать маршруты здоровья

По всей России в эти дни проходит акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Акция проходит под девизом «Здоровье планеты — наше здоровье!». В этом году в ней принимают участие жители более 600 населенных пунктов из 70 субъектов Российской Федерации. Средний возраст участников — 31,4 года. Участники акции проходят по маршрутам длиною в 10 тыс. шагов.

Накануне всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» в Москве на ВДНХ открыл главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, к нему присоединились заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров, российский легкоатлет, российский бобслеист и армрестлер, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода и четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека.

Основная задача акции остается неизменной – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни и двигательной активности. По словам организаторов, Всемирный день здоровья, к которому приурочен старт акции «10 000 шагов к жизни», посвящён экологии нашей планеты, её здоровью и благополучию, а также благополучию и здоровью человечества, поскольку эти вещи неразрывно связаны.

«Здоровье — это главное богатство любого человека. Здесь я вижу детей, совсем молодых людей и людей старшего возраста. Растет осознание того, что надо хранить свое здоровье, укреплять его для того, чтобы больше узнать в жизни, чтобы быть более независимым, более полезным для общества», — отметил академик Лео Бокерия.

«В 2003 году небольшая группа людей, где были большие актеры, музыканты и т.д., в том числе я, решили создать общественную организацию. Это было мое предложение назвать ее Лигой здоровья нации. Тогда Ирина Роднина, выдающаяся наша спортсменка, многократная олимпийская чемпионка, сказала: «Мне очень нравится слово «Лига». Потому что она может быть и большая, и маленькая. Но она очень направленная. Я как-то это запомнил, мне тоже это понравилось», — рассказал академик Лео Бокерия.

«Есть потрясающие цифры, которые я часто повторяю — человек, который ходит в неделю хотя бы 2 часа, живет на 6-8 лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Было проведено такое исследование. Я хочу вам пожелать в этот замечательный день думать о том, чтобы планета была насыщена не только маленькими детьми, но и людьми, которые, так скажем, будут передавать почти вековой опыт», — заключил академик Лео Бокерия.

«Чем больше мы ходим, чем больше мы двигаемся, тем мы чувствуем себя лучше. Учитывая последние вызовы, перед которыми стоит наше государство, наша страна, нам крайне необходимо физически крепкое, здоровое население. Поэтому, как никогда, актуальным становится то, что мы ведем здоровый образ жизни, развиваем физическую активность. Одним из видов физической активности, как уже сказал наш глубокоуважаемый Лео Антонович, является ходьба. Поэтому я желаю всем двигаться больше, двигаться чаще. И всем пожелать легкого пути на маршрутах здоровья. В добрый путь!» — призвал участников акции заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.

В рамках акции по традиции состоялась символическая передача эстафеты в виде сердца, в этот раз от представителя Санкт-Петербурга представителю Мурманской области в рамках Всероссийского проекта Лиги здоровья нации — «Каждому городу — маршрут здоровья».

«В прошлом году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Всё больше муниципалитетов присоединяется к этому проекту, поскольку для подавляющего большинства жителей Российской Федерации самым доступным, самым безопасным, самым физиологичным и самым эффективным, с точки зрения профилактики заболеваний, способом повышения физической активности является ходьба. Акцией «10 000 шагов» мы призываем органы власти всех уровней поддержать наше движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах нашей страны. Мы призываем — всем вместе сделать этот шаг к более здоровому миру, более здоровому человеку. Пространство, которое окружает нас должно быть дружественным здоровью. И наша общая задача — сделать его таким», — призвал академик Лео Бокерия.