Лавров заявил об изменении Украиной озвученных в Стамбуле предложений

Украинская сторона 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации [Давида] Арахамии», — сказал он журналистам в четверг.

По словам министра, Киев ранее обязался, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь. Однако в новом варианте договора этого пункта нет. Вместо этого предложены «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

Лавров не исключает, что Украина будет выдвигать всё новые предварительные условия. Министр подчеркнул, что это неприемлемо, но, несмотря на провокации, Россия продолжит переговоры и намерена продвигать свой проект соглашения.

5 апреля глава МИД РФ указал на то, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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