Минтруд разъяснил новый механизм определения нуждающихся в господдержке граждан

В пресс-службе Минтруда «Известиям» разъяснили слова председателя правительства Михаила Мишустина о том, что ️в России планируется ввести новый механизм определения нуждающихся в поддержке государства граждан.

О новом механизме премьер-министр сообщил в ходе отчета в Госдуме о работе правительства за 2021 год. Как объяснили в ведомстве, речь идет о законопроекте Минтруда, который предполагает новый порядок выявления нуждающихся в господдержке граждан. Он позволит проактивно информировать граждан о положенной им помощи от государства. Сейчас проект находится в ГД, прошел первое чтение. Планируется, что новый порядок будет действовать с 1 января 2023 года.

В Минтруде напомнили, что поправки усовершенствуют механизм информирования о правах на получение мер социальной защиты, сократит количество документов, которые запрашиваются у гражданина при назначении мер поддержки и сроки оформления выплат. Согласно проекту, на основании сведений федеральной налоговой службы о родственных связях и данных о доходах, Пенсионный фонд сможет определять состав семьи, проактивно рассчитать уровень среднедушевого дохода и предложить гражданам с низкими доходами поддержку.

Уведомления при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста уже поступают тем гражданам, которые дали согласие на портале Госуслуг. В следующем году будет организовано информирование еще по двум жизненным событиям — достижение ребенком определенного возраста и беременность.

В 2023 году проактивное информирование будет реализовано в связи с наступлением жизненных событий получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации и при присвоении звания ветерана. А в 2024 году информирование будет организовано в связи с жизненными событиями создание молодой семьи, потеря кормильца и установление опеки.

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