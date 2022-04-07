Прямой эфир
Мир
В Китае назвали НАТО продуктом времен холодной войны
Наука
Кабмин одобрил программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»
Мир
Лукашенко рассказал о спецоперации Белоруссии на территории Украины
Общество
Гуманитарную помощь из Кузбасса направили беженцам из Донбасса
Мир
PepsiCo выпустит продукты специально для России
Мир
Лавров заявил об изменении Киевом озвученных в Стамбуле предложений
Туризм
Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля
Мир
Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии
Авто
Складских запасов шин в России хватит на два года
Политика
В правительстве РФ заявили об отсутствии «шапкозакидательных настроений»
Мир
Spotify прекратит работу в России 11 апреля
Сюжет:

PepsiCo выпустит продукты специально для России

«Ъ»: PepsiCo планирует создать продукты специально для России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo после приостановки продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7Up изучает возможности создания новых продуктов под другими названиями в России. Об этом сообщает в четверг, 7 апреля, газета «Коммерсант».

Ощутимая розница: PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» предупредили о повышении цен
На сколько подорожают напитки, молочные продукты и снеки

По данным издания, на российском рынке PepsiCo представит восемь позиций продукта New Cola. Напитки будут продаваться в пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 2,25 л, алюминиевых банках 0,33 л, а также в стеклянных бутылках объемом 0,25 л.

Помимо этого, появятся напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом Fruitz. Они будут поставляться в торговые сети в пластиковых бутылках объемом от 0,5 до 2 л.

Отмечается, что привычная рецептура напитков может быть несколько обновлена, чтобы не вызывать ассоциации с ушедшими марками.

В компании также планируют расширить ассортимент бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускают только квас. Возможно, под этим брендом появятся лимонады с разными вкусами.

Как отметил источник газеты, варианты для загрузки производства PepsiCo может изучить в течение нескольких месяцев. Он добавил, что на местных заводах компании еще остается достаточный запас сырья для разлива напитков.

Американская компания PepsiCo заявила о приостановке продажи своих напитков в России еще в начале марта.

Из-за ситуации на Украине о приостановке работы на территории России объявили многие западные компании. В их числе Intel, IKEA, Hennes & Mauritz (H&M), Mango и др.

Несмотря на массовый уход западных компаний с российского рынка, Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 7 апреля с отчетом правительства в Госдуме. Он подчеркнул, что предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест, так как уровень жизни россиян, по его словам, «не может зависеть от причуд иностранных политиков».

Россия 24 февраля начала операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022