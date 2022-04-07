PepsiCo выпустит продукты специально для России

Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo после приостановки продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7Up изучает возможности создания новых продуктов под другими названиями в России. Об этом сообщает в четверг, 7 апреля, газета «Коммерсант».

По данным издания, на российском рынке PepsiCo представит восемь позиций продукта New Cola. Напитки будут продаваться в пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 2,25 л, алюминиевых банках 0,33 л, а также в стеклянных бутылках объемом 0,25 л.

Помимо этого, появятся напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом Fruitz. Они будут поставляться в торговые сети в пластиковых бутылках объемом от 0,5 до 2 л.

Отмечается, что привычная рецептура напитков может быть несколько обновлена, чтобы не вызывать ассоциации с ушедшими марками.

В компании также планируют расширить ассортимент бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускают только квас. Возможно, под этим брендом появятся лимонады с разными вкусами.

Как отметил источник газеты, варианты для загрузки производства PepsiCo может изучить в течение нескольких месяцев. Он добавил, что на местных заводах компании еще остается достаточный запас сырья для разлива напитков.

Американская компания PepsiCo заявила о приостановке продажи своих напитков в России еще в начале марта.

Из-за ситуации на Украине о приостановке работы на территории России объявили многие западные компании. В их числе Intel, IKEA, Hennes & Mauritz (H&M), Mango и др.

Несмотря на массовый уход западных компаний с российского рынка, Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 7 апреля с отчетом правительства в Госдуме. Он подчеркнул, что предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест, так как уровень жизни россиян, по его словам, «не может зависеть от причуд иностранных политиков».

Россия 24 февраля начала операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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