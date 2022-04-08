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В Битцевском лесу появятся новые экомаршруты

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В парке «Битцевский лес» планируется создать новые экологические маршруты — «Крона деревьев» и «Исток реки», сообщили в департаменте капитального ремонта Москвы.

Экотропы пройдут по территории парка со стороны района Ясенево, они заменят вытоптанные и неорганизованные дорожки, по которым сейчас ходят жители. «Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из-за этого нарушаются миграционные пути обитателей почв, а также вода и воздух плохо поступают к корням деревьев. К тому же нарушается естественный травяной покров и уничтожается подлесок», — рассказал замглавы департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

У троп будет свайное основание, настилы обошьют специальной устойчивой к повреждениям террасной доской. Тропы оборудуют перилами и ограничительными бортиками. Под дорожками подсеют теневыносливые растения. На маршрутах будут лавочки, урны, контейнеры для раздельного сбора мусора, кормушки и поилки для птиц. Их освещение не предусмотрено, чтобы минимизировать воздействие на обитателей парка.

Маршрут «Крона деревьев» пройдет от Новоясеневского тупика до улицы Красного Маяка и соединит два района — Ясенево и Чертаново Центральное. Его протяженность составит чуть менее 2 км. «Прогуливаясь по этому настилу, можно будет посетить различные типы леса. Здесь будут сменяться породы деревьев. Например, пройдя хвойные, можно попасть в березовую или дубовую рощу или же пройтись по смешанному лесу», — отметил Мельников.

«Исток реки» будет проложен вдоль поймы реки Чертановка. Экотропа протяженностью более 1 км пройдет от Севастопольского проспекта в сторону Лысой (Лисьей) Горы рядом с которой располагается группа родников «Серебряные ключи». К ним сделают удобные спуски с эконастила.

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Экомаршруты будут созданы в рамках работ по сохранению и восстановлению природно-исторического парка «Битцевский лес». По словам Леонида Бойничева, руководителя компании «БЕРСО» (занимается проектированием и обустройством общественных территорий), экологические тропы помогают проложить пешеходный маршрут там, где это сделать технически сложно, и не навредить при этом экосистеме. «Как правило, такие маршруты делают приподнятыми над землей и оснащают ограждением, благодаря чему у посетителей парка появляется возможность наслаждаться красивым природным ландшафтом на участках с большим перепадом высот или с затопляемым грунтом», — отметил он.

Вдоль троп установят таблички с информацией о растениях, которые можно будет увидеть с настилов. Как рассказала Наталья Соколова, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию, создание экологических троп преследует две цели — эколого-просветительскую и природоохранную. «Информация, усвоенная в обстановке максимальной наглядности, способствует повышению экологической грамотности и культуры посетителей», — подчеркнула она.

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