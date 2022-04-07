Метеоролог пообещала таяние снега в Москве к следующей неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 7 апреля, рассказала «Известиям» о погоде в Москве до конца текущей недели.

По словам специалиста, в выходные дни над Московским регионом будет преобладать атлантический циклон. Ночи будут облачные, временами возможен дождь, температура в столице составит +3... +5 градусов, а по области — +1...+6 градусов.

«Днем местами возможен дождь, температура воздуха составит +8... +10 градусов, но за счет прояснений возможно даже выше. В целом температура будет превышать климатическую норму на три, иногда и на четыре градуса. Кроме того, дожди существенно повлияют на высоту снега. Уже на следующей неделе мы ожидаем, что от снега в столице не останется и следа», — подчеркнула Позднякова.

Ранее, 4 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.