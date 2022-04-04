Прямой эфир
Туризм
РФ снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем с 9 апреля
Мир
Польшу предупредили о последствиях в случае размещения ядерного оружия США
Мир
Литва предписала послу России покинуть страну
Мир
В США заявили о планах добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН
Мир
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы
Туризм
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
Мир
В посольстве Нидерландов в РФ опровергли сообщения о прекращении работы
Туризм
В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Сюжет:

Синоптик рассказал о влиянии двух циклонов на погоду в Москве

Синоптик Леус рассказал о влиянии двух циклонов на погоду в Москве
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в понедельник, 4 апреля.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

«Такой солнечной спокойной и сухой погоды, которую мы видим 4 апреля, в Москве больше на этой неделе не будет. Начиная с 5 апреля за погоду будут отвечать циклоны, их будет два. Один из них будет отвечать за погоду 5 и 6 апреля, а другой — 7 и 8 апреля и далее в выходные», — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru.

По словам Леуса, первый циклон затронет регион своей холодной частью, а второй принесет мощную волну тепла. «Погода будет преимущественно облачная, но нас ждет достаточно теплая неделя», — рассказал специалист.

Метеоролог добавил, что 5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от одного до шести градусов тепла. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Другой циклон будет влиять на погоду центральной части нашей страны своим теплым сектором. Также преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. В четверг, 7 апреля, потеплеет до плюс 7–12 градусов, а в пятницу — до плюс 9–14. При этом в поздние вечерние часы и в ночь с пятницы на субботу пройдет холодный атмосферный фронт, и в выходные станет прохладнее», — отметил он.

9 и 10 апреля сохранится вероятность кратковременных дождей. Днем температура будет в пределах плюс 5–10 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется постепенное потепление. По его словам, с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов, сообщает телеканал «Звезда»

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Также, по словам Тишковца, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022