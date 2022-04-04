Синоптик рассказал о влиянии двух циклонов на погоду в Москве

Неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в понедельник, 4 апреля.

«Такой солнечной спокойной и сухой погоды, которую мы видим 4 апреля, в Москве больше на этой неделе не будет. Начиная с 5 апреля за погоду будут отвечать циклоны, их будет два. Один из них будет отвечать за погоду 5 и 6 апреля, а другой — 7 и 8 апреля и далее в выходные», — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru.

По словам Леуса, первый циклон затронет регион своей холодной частью, а второй принесет мощную волну тепла. «Погода будет преимущественно облачная, но нас ждет достаточно теплая неделя», — рассказал специалист.

Метеоролог добавил, что 5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от одного до шести градусов тепла. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Другой циклон будет влиять на погоду центральной части нашей страны своим теплым сектором. Также преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. В четверг, 7 апреля, потеплеет до плюс 7–12 градусов, а в пятницу — до плюс 9–14. При этом в поздние вечерние часы и в ночь с пятницы на субботу пройдет холодный атмосферный фронт, и в выходные станет прохладнее», — отметил он.

9 и 10 апреля сохранится вероятность кратковременных дождей. Днем температура будет в пределах плюс 5–10 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется постепенное потепление. По его словам, с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов, сообщает телеканал «Звезда»

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Также, по словам Тишковца, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.