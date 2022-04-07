СМИ заявили об убийстве американкой сына из-за событий на Украине

Американка с российскими корнями убила одного из сыновей и попыталась расправиться со вторым на фоне новостей на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает NBC News.

По информации телеканала, 41-летняя Наталья Хичкок 30 марта задушила младшего восьмилетнего сына, а затем пыталась утопить в ванной второго, 11-летнего ребенка. После этого женщина ударила себя ножом.

Супруг обвиняемой, проходящий по делу как свидетель, рассказал следователям, что его жена смотрела много новостей про Украину, и, вероятно, это сказалось на ее психическом здоровье. Кроме того, она не могла купить билет в Россию, чтобы навестить родителей. Из-за этого женщина начала выпивать, а в какой-то момент решила закупиться оружием и товарами для выживания: в частности, Хичкок хотела купить ножи, походную печь и топливо, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Незадолго до преступления американка заявляла, что сталкивается с негативным отношением окружающих, на нее будто бы начали странно смотреть как на русскую шпионку. Также она утверждала, что власти собираются отнять у нее детей.

Как пишет NBC News, Хичкок предъявили обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство. Когда женщину выводили из зала суда, она сказала, что не понимает, что произошло.

Ранее выходцы из России неоднократно заявляли о случаях русофобии и агрессии в их отношении на Западе из-за событий на Украине.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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