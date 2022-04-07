В Германии указали на изоляцию стран Запада как результат антироссийских санкций

Настоящая проблема антироссийских санкций заключается не в их слабости, а в том, что они не привели к изоляции России и, наоборот, изолировали тех, кто их ввел. Такое мнение высказал немецкий экономист Андреас Бек в среду, 6 апреля.

Как подчеркнул эксперт, ограничительные меры не поддержали многие страны, такие, как Китай, Индия, Израиль, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Похожая картина наблюдается и в Южной Америке и Африке.

В результате, по словам Бека, в Германии сложилась опасная ситуация, ведь в глобальной экономике всё в итоге зависит от доступа к ресурсам, сообщает телеканал N-TV.

Санкции уже привели к тому, что Китай, Индия и другие страны получают сырую нефть со скидкой 20% — это примерная разница между российской нефтью Ural и сортом Brent, отметил он.

Бек также напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а ФРГ зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Между тем запрет на поставки энергоносителей из России повлияет в том числе на производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Это вполне может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде европейских стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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