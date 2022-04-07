Исландский журналист прокомментировал обстановку в Волновахе

Журналист из Исландии Хаукур Хаукссон дал интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от увиденной обстановке в Волновахе. Также он назвал возможных виновников гибели людей в городе Буче.

Журналист признался, что ему было особенно важно самому посмотреть на реальную обстановку в стране. Увиденное его шокировало, рассказывает он. Хаукссона поразили бедность и состояние людей на Украине, которая является беднейшим государством Европы.

Также он отметил положительное отношение украинского населения к русским войскам и подчеркнул, что украинские националисты на протяжении восьми лет творили там зверства, которые по сравнению со зверствами СС во время Второй мировой войны «являются детской игрой». Журналист задается вопросом: как можно было в Европе XXI века воспитать в людях ненависть к собственным землякам и согражданам?

По его словам, люди рассказывали о том, как нацисты врывались в дома к мирным жителям, выламывали окна и двери, вымогали еду, алкоголь и сигареты. Украинцам надоела их власть, подчеркивает Хаукссон. В стране не обустроены дороги, бедность зашкаливает, все находится в плачевном состоянии, и за восемь лет ничего не делалось для исправления этого положения.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих , которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, в Буче похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.