Равнодушие Соединенных Штатов как реакция на сведения о поведении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к российским военнослужащим свидетельствует об их предвзятом отношении, уверены дипломаты посольства РФ в Вашингтоне.

В российском диппредставительстве прокомментировали статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики убивают российских военнопленных.

Там отметили, что кадры ужасающей расправы подтверждают «звериную сущность нацистов», которые вопреки не только международному праву, но и нормам человеческой морали лишают жизней связанных солдат и издеваются над телами.

Дипломаты недоумевают, отчего эта публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в городе Буча.

«Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика. Почему-то нет призывов к проведению расследования или наказанию виновных в нарушении международного гуманитарного права. Такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине», — сказано в комментарии дипломатов, опубликованном на странице посольства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломаты посольства РФ в Вашингтоне призвали перестать «покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей», уличив «хваленую американскую приверженность демократическим принципам» в пустозвонстве.

Ранее в этот день посол РФ Анатолий Антонов заявил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России. В этой связи инициатива украинской стороны искать пути дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины вызывает большие сомнения.

Кроме того он указал, что Минобороны РФ располагает достоверными сведениями о готовящихся киевскими властями провокациях с целью очернения российских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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