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Конгресс США выступил за привлечение к ответственности экс-помощников Трампа

Когресс США проголосовал за осуждение помощников Трампа, которые не пришли на заседание
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Палата представителей Конгресса США в среду, 6 апреля, приняла резолюцию, по которой минюсту страны рекомендовано привлечь к ответственности отказавшихся явиться на слушания Питера Наварро и Дэниэла Скавино — помощников экс-президента США Дональда Трампа. Трансляция заседания шла на телеканале C-SPAN.

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За предъявление обвинения в неуважительном отношении к американскому Конгрессу высказались 220 конгрессменов, против — 203. Отмечается, что голоса распределились почти полностью по принадлежности к партии: за голосовали демократы и всего два республиканца.

Ранее, 5 апреля, дочь Трампа Иванка была допрошена специальной комиссией палаты представителей конгресса США по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне. Она на протяжении восьми часов давала показания. В день штурма конгресса США протестующими Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

20 января Верховный суд США отклонил просьбу Трампа заблокировать публикацию данных Белого дома, которые были запрошены комитетом конгресса по делу о штурме Капитолия. Вынесенное решение означает, что данные документы могут быть раскрыты, несмотря на продолжающийся судебный процесс.

7 декабря комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание конгресса США и ворвались внутрь. В результате событий здание Капитолия было разгромлено, четверо человек погибло, несколько десятков пострадало и было арестовано.

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