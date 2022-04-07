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Бомбардировщики США B-52H осуществили полет над Европой

Командование ВВС США в Европе сообщило о полете бомбардировщиков B-52H
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Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress, дислоцированные в данный момент на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, совершили полет над Европой, Средиземным и Северным морями. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило Командование американских ВВС в Европе.

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По информации военных США, бомбардировщики отработали взаимодействие с британскими, датскими, чешскими, венгерскими, греческими и итальянскими истребителями и с наземными авианаводчиками из Болгарии и Венгрии.

Самолеты B-52H Stratofortress с начала пребывания на британской базе уже сделали несколько вылетов над Европой. 24 февраля их зафиксировали в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

Ранее, 30 марта, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США допускает, что в будущем может потребоваться постоянное присутствие американских военных в Европе. По словам спикера, не исключено, что некоторые европейские государства обратятся к армии США за вооруженной поддержкой.

24 марта в НАТО сообщили, что создадут дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, сообщили в альянсе днем ранее. Отмечалось, что создание группировок станет ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

В альянсе также отметили, что НАТО уже разместило 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге. Кроме того, в НАТО заявили о намерении усиливать поддержку Украины.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что США перебросили на базу в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие. В командовании отметили, что бомбардировщики прибыли для «выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы» в рамках регулярной серии совместных миссий европейского командования вооруженных сил (ВС) США и стратегического командования американских ВС.

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