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Врач предостерегла от чрезмерного употребления кофе

Терапевт Ахмедова рассказала, как понять, что кофе пить нельзя
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Врач-терапевт, нутрициолог Сапият Ахмедова рассказала, что чрезмерное увлечение напитками с содержанием кофеина может грозить повышением уровня тревоги.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 6 апреля, специалист отметила, что отказаться от кофе вовсе следует, если пульс превышает норму в 90 ударов в минуту, а на теле и лице появляется испарина.

Ахмедова предупредила, что переизбыток кофеина может привести к затруднению концентрации внимания и головокружению. Также от кофе стоит отказаться людям, страдающим от фиброаденом и испытывающим проблемы с пищеварением или сухостью кожи.

«Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом «депрессия», — пояснила Ахметова.

Следствием чрезмерного употребления кофе могут быть и перепады настроения. Она рекомендовала заменить кофе другими напитками, если человек ощущает ухудшение ментального состояния, отмечает телеканал «360».

28 марта врач-терапевт Магомедтагир Ибрагимов рассказал, почему употребление кофе может привести к ощущению сонливости и усталости. Такой эффект, как пояснил специалист, связан с разным составом в оболочках кофейных зерен. Так, в верхнем слое содержится кофеин, обеспечивающий заряд бодрости. Внутренняя оболочка содержит теобромин. Он расширяет сосуды внутренних органов, что приводит к снижению артериального давления. Объем циркулирующей крови уменьшается, в связи с этим хочется зевнуть из-за появившейся сонливости.

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