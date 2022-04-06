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Дипломаты стран ЕС не сумели согласовать запрет на импорт угля из России

Reuters сообщило, что в Евросоюзе не согласовали запрет на импорт угля из России
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Дипломаты стран Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о запрете импорта российского угля. Об этом 6 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

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«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных Еврокомиссией, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе — затронет ли запрет на импорт угля действующие контракты», — пишет агентство.

По данным источника, дипломаты рассчитывают уладить вопрос к четвергу.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям против РФ, среди которых в том числе запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что в запрете Европы на импорт российского угля нет никакого смысла. Он отметил, что европейские ТЭЦ работают на российском угле, они приспособлены именно под него.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля она начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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