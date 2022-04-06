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Диетолог напомнил правила хранения мяса

Диетолог Калинчев напомнил правила хранения мяса
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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о грубом нарушении при хранении мяса.

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В беседе с ИА «Ура.Ру» в среду, 6 апреля, специалист указал на то, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением. Это может оказать серьезное влияние на качество продукта.

По словам Калинчева, мясо не должно лежать в холодильнике дома четыре дня, а потом отправляться в морозилку.

«Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке», — пояснил диетолог.

Он указал на то, что лучше размораживать мясо медленно, не в микроволновке, пишет RT.

Он уточнил, что мясо может храниться неправильно еще до попадания в холодильник покупателя. Например, речь может идти о нарушении холодовой цепочки. Также могут сказаться плохие холодильники в магазине, стоящие прямо в зале паллеты с мясом, хранение в холодильнике без стекла, отмечает «Москва 24».

Калинчев отметил, что замороженное мясо не опасно и принципиально не отличается от охлажденного, если было заморожено правильно, весь период хранилось при температуре –18 градусов, не подвергалось разморозке, отмечает телеканал «360».

«А вот если мясо было заморожено не сразу, что является грубым нарушением, тогда, конечно, органолептические качества и состав будут явно проигрывать охлажденному», — заключил врач.

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