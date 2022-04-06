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В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
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В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае

Профессор Финуниверситета Сафонов: длительные майские праздники — это дополнительная нагрузка на бизнес
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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов счел неоправданной идею об увеличении количества нерабочих дней в мае.

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«Длительные майские праздники — это дополнительная нагрузка на бизнес. Дело в том, что остановить работу на такой долгий период времени никто не может, особенно в тяжелых экономических условиях. И для предприятий, которые работают 24/7, означает, что они должны будут повысить страховой взнос», — подчеркнул специалист 6 апреля в беседе с «Известиями».

Кроме того, он отметил, что работа в праздничные дополнительно оплачивается, а для малого бизнеса это стало бы сильным ударом, так как фактически средств на финансирование такого длительного отдыха нет.

«Поэтому в нынешних условиях подобная инициатива экономически не оправдана», — заключил Сафонов.

5 апреля вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его словам, это поможет людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом.

Согласно производственному календарю на 2022 год выходными днями значатся 30 апреля — 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие.

4 апреля специалисты в сфере туризма назвали самые популярные направления на майские праздники. Самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.

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