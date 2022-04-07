Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Балканский рубеж» 16+

Режиссёр: Андрей Волгин. В ролях: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова, Гойко Митич.

В повторный прокат выходит фильм российско-сербская военная драма. Югославия, 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами.

В прокате с 7 апреля.

«Сестры» 16+

Фото: пресс-служба видеосервиса START

Режиссер: Илья Силаев. В ролях: Анна Котова-Дерябина, Ангелина Стречина, Лина Миримская, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Артем Ткаченко, Маша Лобанова, Георгий Дронов.

История трех сестер, получивших в наследство автосервис в Саратове. Провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся некогда девушек. Учительнице из Ртищево Ольге, парикмахеру из Саратова Маше и карьеристке из Москвы Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

На видеосервисе START.

«Живые мемории» 12+

Фото: пресс-служба фильма «Живые мемории»

Режиссеры: Ирина Разумовская, Михаил Разумовский. В ролях: Инна Чурикова, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Игорь Петренко, Александр Клюквин, Антон Шагин, Владислав Ветров.

Киноальманах, основанный на мемуарах известных людей. Фильм-путешествие, погружающий зрителя в прошлое России XIX-XX веков. Свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей того времени. Это уже второй сезон «Живых меморий». Среди героев — Сергей Рахманинов, супруга Фёдора Достоевского, дочери Льва Толстого.

11 апреля, 19:30, кинотеатр «Иллюзион» и на платформе Ktomy.media.

«Герой» 16+

Фото: Про:взгляд

Режиссер: Асгар Фархади. В ролях: Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Сахар Голдаст, Фереште Садре Орафай, Эхсан Гударзи.

Цифровой релиз победителя Каннского кинофестиваля 2021 года, франко-иранской картины о несправедливости жизни. Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Рахим решает вернуть пропажу законному владельцу, вместо того, чтобы закрыть все свои долги. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка.

С 7 апреля в онлайн-кинотеарах.

Театр

«Питер Пэн» 6+

Фото: Театр имени Евгения Вахтангова/Валерий Мясников

Режиссёр: Александр Коручеков. В ролях: Юрий Цокуров, Евгения Ивашова, Федор Парасюк, Алексей Славкин, Евдокия Маляр, Арсений Зонненштраль.

Это волшебная сказка, где звезды разговаривают, люди летают, где странное поведение персонажей — норма. Герой истории мальчик Питер Пэн не хочет становиться взрослым, поэтому он убежал из дома и поселился среди фей в Кенсингтонском парке.

Спектакль проходит в рамках благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ. По всей стране проводят мероприятия для детей Украины, многодетных семей, а также членов молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций.

7 апреля, 17:00, 9 апреля, 12:00 и 16:00, 10 апреля, 12:00, 12 апреля, 14:00 Театр имени Евгения Вахтангова, Новая сцена

«Два билета в Милан» 12+

Фото: Театр Армии

Режиссер: Алексей Серов. В Ролях: Людмила Чурсина, Александр Дик, Валентина Асланова, Илья Артамонов.

Спекталь по пьесе «Последняя любовь» Джо ДиПьетро. Народная артистка СССР Людмила Чурсина играет Кэрол Рэйнольдс. Ее героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни, и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может еще случиться в ее жизни. Однажды в парке она знакомится с мужчиной, который переворачивает ее жизнь с ног на голову.

10 апреля, 18:00, Театр Армии, Малый зал.

«Все тут» 18+

Фото: Школа современной пьесы

Режиссер: Дмитрий Крымов. В ролях: Мария Смольникова, Александр Овчинников, Александр Феклистов, Юрий Чернов, Джульетта Геринг, Николай Голубев, Ольга Гусилетова, Кирилл Снегирев.

Спектакль по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок». На сочинение американского драматурга накладываются личные воспоминания режиссера, его биография, события из жизни его семьи. Артисты «Школы современной пьесы» играют реальных людей — Анатолия Эфроса, Наталью Крымову, завлита театра на Бронной Нонну Скегину, самого Дмитрия Крымова. Спектакль — номинант на «Золотую Маску».

13 апреля, 19:00, Школа современной пьесы, Сцена «Зимний сад».

«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ» 18+

Фото: Театр Ермоловой

Режиссер: Талгат Баталов. В ролях: Кристина Бабушкина, Антон Колесников, Андрей Мартынов, Наталья Горбас, Анастасия Альмухаметова, Андрей Попов, Никита Татаренков.

Премьера сатирической антиутопии Александра Цыпкина. 2037 год. Заседание Московского Нравственного суда. Слушается дело об осознанном оскорблении 28 социальных групп в спектакле «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ», поставленном по бестселлеру «Идеальный Че» в далёком 2022 году в Москве.

10 апреля, 19:00, Театр Ермоловой.

Музеи

«Виктор Цой. Путь героя»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Завершает работу уникальный выставочный проект. Он приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Это самое масштабное мероприятие, посвященное музыканту. Выставка проходит в 11 залах на площади в 3 тыс. квадратных метров. Авторы проекта воссоздали весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Поклонники узнают Виктора Цоя и как художника:на выставке представят графические и живописные работы.

До 15 апреля, Центральный выставочный зал «Манеж».

«НАТО. Хроника жестокости» 0+

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

4 апреля 1949 года была учреждена Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO). К годовщине музей и Российское историческое общество сделали выставку, посвящённую ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса. Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах. Вход свободный.

До 24 апреля, Музей современной истории.

«Символы горькой памяти» 12+

Фото: РИА Новости

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Музей Победы организовал выставку, на которой гости увидят 36 уникальных номеров рукописной газеты «Советский бюллетень», выпускавшейся в освобожденном концлагере Дахау и другие артефакты из фашистских застенков.

С 8 апреля до 1 июня, Музей Победы, филиал в Красногорске.

«Симфония тела»

Фотовыставка «Симфония тела» открылась в Санкт-Петебурге в рамках XXI фестиваля Dance Open. Работы трех российских художников украсили залы в здании на площади Искусств, где жила легенда русского балета Анна Павлова.

В экспозицию вошли избранные композиции Марка Олича, Дарьян Волковой и Кати Кравцовой. У каждого из них свое видение балета и манера съемки. Дарьян Волкова, еще будучи концертирующей балериной начала снимать своих друзей и коллег. Среди ее работ — «Сказки петербургских парадных», где артистки балета позируют в старинных особняках. Катя Кравцова, ушедшая из э жизни несколько лет назад, специализировалась на студийных фотографиях, создавая необычные образы танцовщиков для журналов и плакатов. Марк Олич — театральный художник, начал работать как график, создавал декорации для Мариинского театра. Его фотографии запечатлели мир закулисья и рабочие будни артистов.

Первым мероприятием самого фестиваля станет большая online-премьера видеоверсии Гала Dance Open. Этот концерт состоялся в ноябре прошлого года на сцене БКЗ «Октябрьский». В видеоверсию вошли шедевры классической и современной хореографии в исполнении артистов Mариинского театра, труппы Introdans (Нидерланды), Штутгартского балета и других театров.

Санкт-Петербург, Artis Square Gallery, с 6 апреля.

Концерты

Фото: Геликон-опера

«30 лет и два года» 6+

10 апреля – особенный день для «Геликон-оперы». Театру исполняется 32 года. Поклонников оперы приглашают на праздничный гала-концерт. Дата подсказала жанр вечера. «30 лет и два года» — сказка. Она притягательна для русских композиторов. Это неисчерпаемая сокровищница сюжетов. Как когда-то в детстве, зрители будут радоваться, сопереживать и смеяться вместе со сказочными персонажами из русских опер.

10 апреля, 16:00, 12 апреля, 19:00, Геликон-опера.

«Любви небесной образ» 6+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Премьера спектакля с участием народной артистки России Светланы Крючковой, Хора Данилова монастыря и Большого детского хора им. В.С. Попова. Главная тема музыкально-поэтического спектакля» – любовь во всех смыслах этого слова. В программе стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и музыкальные шедевры Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Петра Чайковского.

7 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Концерт памяти Михаила Круга» 12+

Фото: Иван Пучков

В год 60-летия Михаила Круга состоится концерт памяти шансонье. Его песни «Владимирский централ», «Золотые купола» и «Кольщик», до сих пор остаются популярными. В концерте примут участие: Ирина Круг, Александр Круг, Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Лолита, группа «Бутырка», Сергей Куприк, группа «Лесоповал», Вика Цыганова, Настасья Самбурская, Александр Устюгов, Инна Вальтер, Анатолий Полотно, Федор Карманов, Игорь Слуцкий, Дмитрий Прянов, Леонид Телешев.

8 апреля, 20:00, Крокус Сити Холл

Концерт Марины Девятовой 6+

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Певица презентует программу «Русская! Народная!», в которой расскажет, что интересного случилось в ее жизни за последнее время. Поклонники Марины Девятовой говорят, что песня для нее — это способ выражения эмоций, традиций, мыслей, взглядов.

9 апреля, 19:00, Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов.

Фестивали и ярмарки

«Золотая коллекция театра Якобсона» 6+

Фото: Александринский театр

Программа фестиваля будет включать в себя самые известные классические постановки театра — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель» и «Дон Кихот». Особый акцент будет сделан на вечере одноактных балетов «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона», который пройдет 6 апреля. В фестивале примут участие приглашенные звезды. 9 апреля партию Базиля в балете «Дон Кихот» исполнит заслуженный артист России Иван Васильев.

До 13 апреля, Александринский театр, Историческая сцена (Санкт-Петербург).

«АРТ Москва» 12+

Фото: пресс-служба ярмарки «АРТ Москва»

Крупнейшая и старейшая художественная ярмарка возвращается в обновленном формате. Произведения, представленные на стендах более чем 150 российских галерей, охватят различные периоды как современного, так и классического искусства. Для ценителей ювелирного искусства подготовлен специальный раздел, в котором произведения высокого ювелирного искусства представят более 30 всемирно известных российских брендов.

С 13 по 17 апреля, Гостиный двор.

Большой Детский фестиваль 6+

Фото: Московский Губернский театр/Светлана Селезнева

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года, художественный руководитель — народный артист России Сергей Безруков. Мероприятие традиционно проходит в Москве и в Санкт-Петербурге. Но на этот раз спектакли лауреатов фестиваля привезут в Архангельск. Откроется фестиваль музыкальной сказкой «Маленький принц» Московского Губернского театра, в главной роли Сергей Безруков. Так же в программе БДФ кинопоказы, встречи с писателями и артистами, лаборатория для молодых режиссеров и образовательная программа для учащихся детских творческих студий.

С 12 по 17 апреля, Архангельский театра драмы им. М.В. Ломоносова, Северодвинский драматический театр.