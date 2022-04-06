В РФ предложили продлить срок действия водительских удостоверений

Срок действия российских водительских прав, истекающий в 2022–2023 годах, могут продлить еще на три года. С такой инициативой выступило Минэкономразвития РФ совместно с МВД РФ.

Данную меру предложили ввести, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.

Еще одно предложение, разработанное совместно с Минтрансом РФ, касается также продления срока действия диагностических карт, выданных на специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозок опасных грузов в районах Крайнего Севера. Эта мера затронет около 600 организаций, цитирует соответствующий документ Life.ru 5 апреля.

Ранее 4 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в России предусматривается признание водительских удостоверений, выданных гражданам Армении. Сейчас подобная норма действует в отношении граждан Киргизии, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

31 марта в ГИБДД также рассказали, какие санкции ждут покупателей поддельных водительских удостоверений. Данное преступление предусматривает уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве наказания предусмотрены штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.