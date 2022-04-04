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В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает признание в России водительских удостоверений граждан Армении. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 4 апреля.

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«Проектируемые изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас подобная норма действует в отношении граждан Киргизии, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Ранее, 24 марта, стало известно, что граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины смогут работать на территории России без оформления патента. Кроме того, их документы, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, зарегистрированные на вышеуказанных территориях, будут признаны в России, передает НСН.

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