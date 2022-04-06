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Слуцкого назначили временно исполняющим обязанности главы фракции ЛДПР

Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР
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Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского назначен глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом в среду, 6 апреля, заявили в партии.

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«Мы приняли решение назначить Леонида Эдуардовича Слуцкого и все силы сосредоточить на подготовке к похоронам», — сказал журналистам замглавы фракции Ярослав Нилов.

Уточняется, что Слуцкий назначен на эту должность до окончания траурных мероприятий. До истечения 40 дней со дня смерти Жириновского в партии взяли тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.

О смерти 75-летнего председателя ЛДПР Владимира Жириновского сообщил ранее в этот день спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Он отметил, что политик «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

Депутаты почтили память умершего минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России. Во фракции заявили, что политик был великим человеком и вписал себя в историю России и мира.

Жириновского 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

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