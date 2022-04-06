МИД Китая призвал США отменить санкции против России

Американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. Об этом заявил 6 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал он.

По словам дипломата, Америке стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские мирные переговоры. Он также считает, что «США наживаются на хаосе».

Однако представитель МИДа уверен, что «санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность».

Накануне обозреватель китайской газеты Huanqui Че Цзяньсинь выразил мнение о том, что США разжигает вражду с Россией, чтобы держать под контролем Европу и не допустить ее сближение с РФ. Китайский журналист напомнил о тесных российско-европейских экономических связях: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. Поэтому, по его словам, для США было бы катастрофой начало работы газопровода «Северный поток — 2» и они резко выступали против проекта.

Ранее, 2 апреля, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что после развала СССР в США возникли дискуссии о том, стоит ли ввязываться в мировые дела или сократить военный бюджет и заняться собственными проблемами. Однако уже в конце первого срока президента Билла Клинтона они «опять перешли к активной политике».

При этом Рогулев подчеркнул, что в настоящее время гегемония Соединенных Штатов постепенно утрачивается, но они любыми силами пытаются сохранить свои лидирующие позиции.

Ранее, 31 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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