Историк объяснил зависимость агрессии НАТО от позиции США

Договор о создании Организации Североатлантического договора (НАТО) был подписан 4 апреля 1949 года. Именно с этого момента военно-политический блок начал фактическое существование. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал в понедельник, 4 апреля, о формировании политики альянса и агрессии в нем.

Блок НАТО появился для решения проблем, связанных с военной угрозой. Первоначально в организацию вошли 12 стран. Согласно договору, они обязывались коллективно защищать любого его участника, на которого будет совершено нападение. Предполагалось, что потенциальная угроза могла исходить из СССР и стран соцлагеря.

Эксперт отметил, что в истории международных отношений политика НАТО менялась периодами, но неизменно ориентировалась на политику США, поскольку и по финансированию, и по организационной структуре, и по военной составляющей Соединенные Штаты — это 70% НАТО.

«Сейчас так же. Агрессивность США меняется. Когда-то, после неудачи во Вьетнаме, в них только ленивый не плевал, весь мир протестовал против агрессии США во Вьетнаме, им было не до агрессии уже. В течение лет 12–15 Рейган начал возрождать военную мощь, он сделал ставку на стратегическую оборонную инициативу, и он уже вдохнул новую жизнь в НАТО», — рассказал Рогулев в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что после развала СССР в США возникли дискуссии о том, стоит ли ввязываться в мировые дела или сократить военный бюджет и заняться собственными проблемами.

«Но потом уже, в конце первого срока Клинтона, они опять перешли к активной политике. Тогда уже была Югославия — прямая военная агрессия. Всё зависело от ситуации, от политики США и от мировой политики», — сказал он.

При этом Рогулев подчеркнул, что в настоящее время гегемония Соединенных Штатов постепенно утрачивается, но они любыми силами пытаются сохранить свои лидирующие позиции.

«В первую очередь в политике, держатся они и в экономике. Это процесс не быстрый, не в течение нескольких дней», — заявил эксперт.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на заявления о якобы оборонительном характере НАТО, архитектура Североатлантического альянса была изначально создана для агрессии, пишет «Ридус».

15 декабря прошлого года на встрече в МИД России с американской стороной были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение на восток. Альянс также отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как отметил 1 февраля президент России Владимир Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Путин уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.