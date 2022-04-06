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В Совфеде поддержали идею десятидневных каникул в мае

Сенатор Абрамов поддержал идею продлить нерабочие дни в мае
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Увеличение нерабочих дней в мае с 1-го по 10-е число позволит россиянам полноценно отдохнуть, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Его слова передает в среду, 6 апреля, «РИА Новостиу».

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«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — отметил сенатор.

5 апреля вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его словам, это поможет людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом.

Абрамов добавил, что на майские праздники люди смогут не только уделить внимание огородам, но и провести время с близкими. По мнению сенатора, к этому времени все ограничения, связанные с пандемией коронавируса в России, будут сняты.

По мнению законодателя, нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за COVID-19 не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.

По словам Абрамова, коммерческие структуры смогут сами определить свой график работы в начале мая.

У депутатов Госдумы по поводу продления майских выходных мнение отличается. Таким образом, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала это предложение несвоевременным, а в условиях экономических санкций — неуместным.

Кроме того, она отметила, что в России внесено в календарь 14 праздничных дней и это достаточно большое количество праздников по сравнению с другими странами.

А в Петропавловске-Камчатском на 1 мая уже запланировано традиционное первомайское шествие. Оно состоится впервые за два года. Камчатские профсоюзы приглашают трудовые коллективы принять в нем участие.

28 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса еще не закончилась, ситуацию завершенной считать нельзя.

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