Прямой эфир
Армия
ВС России за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта
Мир
МИД заявил о рикошете экономической войны США против России по Вашингтону
Мир
Житель Берлина рассказал о пустых магазинах из-за антироссийских санкций
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны
Экономика
Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Мир
СК изучит обстоятельства нападения украинских националистов на Изюм
Мир
Комплексы «Бастион» выполнили пуск двух ракет «Оникс» по целям на Украине
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду
Мир
Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче
Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации

Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При массовой покупке россиянами криптовалюты она неизбежно станет средством платежа. Также есть риск, что она сможет заместить рубль. Об этом говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина о регулировании криптовалютного рынка в РФ.

Виртуальные санкции: смогут ли США запретить россиянам биткоин
По мнению экспертов, полностью ограничить доступ России к криптовалютам нереально

«В этом случае произойдут замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — цитирует РИА «Новости» Юдаеву.

При этом она отметила, что собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты существенно повысят их рыночные риски. Падение курса криптовалют или реализация схем мошенников создаст угрозу как для вкладчиков, так и для кредиторов, предупреждает регулятор.

Юдаева подчеркнула, что интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к формированию параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться действующим в РФ правилам. Это может привести к снижению устойчивости финансового сектора.

Антон Горелкин составил пакет с предложениями по регулированию криптовалюты по итогам мартовского круглого стола. В частности, предлагается предоставить налоговые льготы и господдержку инфраструктурным проектам, производителям программных и аппаратных программных средств, а также обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим их налогообложения.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой 1 апреля сообщил, что в связи с тем, что с точки зрения судебной практики цифровые активы признаются имуществом, регулятором криптовалютного рынка уместно сделать Федеральную налоговую службу. В то же время депутат выступил против наделения такими функциями Банка России.

В марте замминистра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что понятие майнинга необходимо закрепить в нормативно-правовой базе в кратчайшие сроки.

Ранее, 21 февраля, Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Если он будет принят, то продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Предполагается допустить операции с криптовалютой только банкам с использованием банковского счета. Согласно документу, использование цифровой валюты как средства платежа в РФ будет по-прежнему запрещено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022