Центробанк заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами

При массовой покупке россиянами криптовалюты она неизбежно станет средством платежа. Также есть риск, что она сможет заместить рубль. Об этом говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина о регулировании криптовалютного рынка в РФ.

«В этом случае произойдут замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — цитирует РИА «Новости» Юдаеву.

При этом она отметила, что собственные вложения банков и других финансовых организаций в криптовалюты существенно повысят их рыночные риски. Падение курса криптовалют или реализация схем мошенников создаст угрозу как для вкладчиков, так и для кредиторов, предупреждает регулятор.

Юдаева подчеркнула, что интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к формированию параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться действующим в РФ правилам. Это может привести к снижению устойчивости финансового сектора.

Антон Горелкин составил пакет с предложениями по регулированию криптовалюты по итогам мартовского круглого стола. В частности, предлагается предоставить налоговые льготы и господдержку инфраструктурным проектам, производителям программных и аппаратных программных средств, а также обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим их налогообложения.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой 1 апреля сообщил, что в связи с тем, что с точки зрения судебной практики цифровые активы признаются имуществом, регулятором криптовалютного рынка уместно сделать Федеральную налоговую службу. В то же время депутат выступил против наделения такими функциями Банка России.

В марте замминистра энергетики России Евгений Грабчак заявил, что понятие майнинга необходимо закрепить в нормативно-правовой базе в кратчайшие сроки.

Ранее, 21 февраля, Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Если он будет принят, то продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Предполагается допустить операции с криптовалютой только банкам с использованием банковского счета. Согласно документу, использование цифровой валюты как средства платежа в РФ будет по-прежнему запрещено.