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СК РФ возбудил дело в отношении призывавшего травить россиян сигаретами мужчины

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с размещенными в Сети высказываниями россиянина Андрея Зыкова, который заявил о намерении «травить россиян», о чем стало известно во вторник, 5 апреля.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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«Как стало известно, мужчина, занимающийся за рубежом производством начинки для электронных сигарет для импорта в Россию, заявил о том, что будет «травить потребителей указанной продукции». Глава ведомства поручил следователям провести необходимые следственные действия, чтобы дать правовую оценку высказываниям Зыкова», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из открытых источников известно, что уроженец Санкт-Петербурга Андрей Зыков работает на китайской фабрике, которая производит жидкости для вейпов и электронных сигарет. В также Сети сообщают, будто на Зыкова поданы жалобы правоохранителям КНР.

Ранее в этот день сообщалось о травле русского мальчика в Португалии. Он подвергается издевательствам за свою этническую принадлежность, рассказала «Известиям» мать школьника, которого однажды едва не закидали камнями.

О росте русофобии за последние 15 лет рассказал и президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочин, живущий в Нью-Йорке. По его словам, в настоящее время выйти на американские улицы в День России с флагом РФ невозможно, поскольку дело может дойти до драки.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. 11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Этому предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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