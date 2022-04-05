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Житель Нью-Йорка пожаловался на рост русофобии в США в последние 15 лет

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Президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочин, живущий в Нью-Йорке, во вторник, 5 апреля, в интервью «Известиям» заявил о значительном росте русофобии в Соединенных Штатах за последние 15 лет.

«К сожалению, на протяжении 15 лет русофобия в США чувствуется всё больше и больше. Не то чтобы это официально заявлялось, но это чувствуется. Ловишь на себе взгляды людей, когда они узнают, что ты русский. На работе какие-то шуточки неприятные, доходит иногда до увольнения с работы из-за национальной принадлежности», — подчеркнул он.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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По его словам, в настоящее время выйти на американские улицы в День России с флагом РФ невозможно, поскольку дело может дойти до драки.

Кочин отметил, что раньше в случае нападения на русских полиция США разбиралась в происходящем, а сейчас стражи порядка предпочитают не вмешиваться.

Ранее в этот день русская жительница Лиссабона Марина сообщила «Известиям» о травле ее сына в португальской школе за его этническую принадлежность. При этом обращения женщины к директору учебного заведения ни к чему не привели.

Кроме того, в ФРГ было выявлено более 300 преступлений против граждан российского происхождения с момента начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о чем сообщила 4 апреля глава МИД Германии Нэнси Фезер. При этом в 15 случаях речь шла о насильственных преступлениях.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. 11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Этому предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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