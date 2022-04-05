Путин указал на попытки Запада создать в РФ проблемы с продовольствием

Так называемые партнеры на Западе будут пытаться «экспортировать в Россию» проблемы с продовольствием. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).

«Целый ряд стран, в том числе и европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулся и со скачками цен. И в Штатах то же самое происходит и с дефицитом продовольствия. <...> Эти проблемы наши партнеры так называемые попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию», — отметил глава государства.

Президент отметил, что помимо мониторинга ситуации нужно использовать также все возможности и инструменты господдержки АПК, включая механизмы таможенно-тарифной политики, временные ограничения на экспорт и льготы по ввозу ряда видов продукции.

Путин подчеркнул, что в настоящее время важно минимизировать внешние негативные эффекты прежде всего для граждан.

Ранее в этот день профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

24 марта российский сенатор Андрей Климов подчеркнул, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. Он отметил, что Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

При этом 15 марта вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России нет риска возникновения дефицита продуктов питания из-за санкций стран Запада. По ее словам, Москва расширяет поставки из дружественных стран.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проводимую Россией специальную операцию в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Соответствующее решение власти РФ приняли на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Как заявляли в Москве, в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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