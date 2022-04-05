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В Госдуме оценили данные о планах США ограничить выплаты по госдолгу РФ

Депутат Нифантьев назвал данные о планах США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ очередным недружественным шагом
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Планы минфина США запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках — это очередной недружественных шаг со стороны Вашингтона. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя данные агентства Reuters.

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«Это очередной недружественный шаг со стороны США с целью подтолкнуть нашу страну к техническому дефолту по выплате купонного дохода и погашения номинала», — подчеркнул он.

Как указал депутат, из выпуска облигаций по оферте 31 марта было погашено 72,4%, причем оплата осуществлялась в рублях в рамках внеочередной оферты.

«На мой взгляд, несмотря на провокационные заявления США, необходимо направить платежное поручение к исполнению, чтобы использовать средства, замороженные в рамках наложенных санкций. В случае неисполнения контрагентом данного платежного поручения изыскать способы оплаты в рублях», — заключил Нифантьев.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о том, что министерство финансов США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

По словам источника, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Также оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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