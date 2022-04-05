В Госдуме оценили возможность запрета Европой импорта российского угля

В запрете Европы на импорт российского угля нет никакого смысла. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Они только навредят себе. ТЭЦ, которые есть в Европе, давно работают на российском угле, они приспособлены именно под него и максимальную эффективность, КПД дают именно при работе с российским углем», — отметил он.

В связи с этим, по словам политика, даже если Европа будет закупать, к примеру, австралийский уголь, это будет дороже ввиду логистики и менее эффективно. Также депутат посоветовал европейским политикам думать прежде всего о своем народе, своих избирателях.

«Если они об этом начнут думать, то поймут, что нет никакого смысла покупать дороже менее эффективный уголь в других далеких странах», — заключил Ананских.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям, среди которых в том числе запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Отвечая на вопрос, могут ли полностью прекратиться поставки нефти и угля из РФ, французский лидер заявил: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и планирует срочно рассмотреть дополнительные санкции против Москвы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, 8 марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Страны ЕС в свою очередь начали обсуждать возможности отказа от поставок угля, нефти и газа из России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».