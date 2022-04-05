Суд в РФ впервые наложил арест на украденную криптовалюту

Санкт-Петербургский районный суд впервые в своей практике применил арест в отношении криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе суда 5 апреля.

По решению законодателей была арестована криптовалюта Ethereum (ЕТН), которую, как полагают следователи, похитили у законного владельца.

«Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты», — уточнили в суде.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году потерпевший купил 7 тыс. ЕТН, что на 2022-й год составляет уже 3,3 млн рублей. Преступник взломал криптокошелек покупателя и перевел его средства на свой счет. После того, как пострадавший подал заявление в суд, следователи установили личность предполагаемого афериста, однако у него к тому времени на кошельке осталось только 4 тыс. ЕТН. Эта сумма и была арестована по согласию суда.

Ранее 2 апреля министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил Центробанку РФ срочно легализовать использование цифровых валют для международных расчетов для обхода санкций. По его мнению, это нужно сделать по меньшей мере для стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов.

Также в этот же день сообщалось, что крупнейшие криптовалюты демонстрируют сильное снижение. Биткоин за сутки потерял более 4%, но еще торгуется выше $45 тыс. Ethereum падал на 3% и достигает отметки $3,3 тыс. При этом инвесторы отказываются от рисковых активов, включая криптовалюты и акции.

27 марта в Минэнерго призвали ввести майнинг в правовое поле в кратчайшие сроки.

В феврале Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Если законопроект будет принят, продажа и покупка цифровой валюты будут возможны только при проведении идентификации клиента. Планируется разрешить операции с криптовалютой исключительно банкам с использованием банковского счета. Согласно проекту, использование криптовалют в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено, а цифровые валюты рассматриваются только как инструмент для инвестиций.