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В ГД увидели двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах
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В ГД увидели двойные стандарты в речи замгоссекретаря США о российских боеприпасах

Депутат Белик — о словах замгоссекретаря США: неизвестно, в какие руки попадает американское оружие на Украине
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США поставляют на Украину большое количество современного вооружения, и неизвестно, в чьи руки оно попадает, отметил во вторник, 5 апреля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Но Запад это не смущает. В этом, как и в том, что оружие может быть направлено радикалами против мирного населения, он не видит противоречия», — заявил он «Известиям».

Так парламентарий прокомментировал высказывания заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозах, исходящих от неразорвавшихся российских боеприпасов, которые якобы оставлены на Украине.

Белик также указал на серьезную угрозу для судоходства в Черном море из-за дрейфующих мин, которые были «качественно» установлены украинскими военными.

«К сожалению, такова реальность, в которой сейчас живет Украина, так что говорить что-либо об угрозах, исходящих от неразорвавшихся российских боеприпасов, — это использовать двойные стандарты», — заключил он.

В посольстве РФ в США назвали вышеуказанные заявления Дженкинс абсурдными на фоне непрерывных поставок киевскому режиму летального вооружений со стороны Штатов. Российские дипломаты также выразили озабоченность относительно решения властей Украины о раздаче новоприбывшим в отряды терробороны радикалам оружия, полученного от американцев.

Канал CNN 5 апреля сообщил о том, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине. В том числе конгрессмены Джейсон Кроу, Энди Ким, Питер Мейер требуют от президента США предоставить украинской стороне ракеты «земля — воздух», истребители, противокорабельные ракеты и др. Свое обращение они объяснили списком пожеланий, который предоставили украинские официальные лица Капитолию на прошлой неделе.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше. За период с 4 по 18 марта США поставили Украине вооружения на общую сумму $300 млн, заключила Псаки.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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