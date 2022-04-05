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Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными

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Высказывания заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозах, исходящих от неразорвавшихся российских боеприпасов, которые якобы оставлены на Украине, абсурдны, считают в посольстве России.

«Подобные обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе — ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями», — сообщило посольство РФ США в своем Telegram-канале 5 апреля.

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Российские дипломаты также выразили озабоченность относительно решения властей Украины о раздаче новоприбывшим в отряды теробороны радикалам оружия, полученного от американцев.

«Неспособность киевского режима обеспечивать должный контроль и охрану вооружений привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором», — указало посольство и призывало прекратить накачку Украины летальными вооружениями.

Во вторник, 5 апреля, канал CNN сообщил о том, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине. В том числе конгрессмены Джейсон Кроу, Энди Ким, Питер Мейер требуют от президента США предоставить украинской стороне ракеты «земля–воздух», истребители, противокорабельные ракеты и др. Свое обращение они объяснили списком пожеланий, который предоставили украинские официальные лица Капитолию на прошлой неделе.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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