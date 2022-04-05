Военный эксперт оценил данные о тайном испытании США гиперзвуковой ракеты

Несмотря на громкие заголовки, речь не идет об испытании в США полноценной гиперзвуковой ракеты. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя сообщение CNN.

«Даже из названия изделия Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) понятно, что речь идет о некоем концепте-демонстраторе технологий. Сейчас США провели первое испытание технологии прямоточного ракетного двигателя, который нужен для того, чтобы ракеты развивали скорость свыше четырех Махов. Это пока только первый шаг в длинном и трудном пути» — отметил он.

Как подчеркнул военный эксперт, в России «движки» для гиперзвуковых ракет существуют уже достаточно давно, причем это уже не концепты, а полноценно действующие изделия. Более того, российские «прямоточники» уже стоят на целой линейке авиационных ракет, добавил Шурыгин.

По его словам, Соединенным Штатам предстоит достаточно много работы, чтобы дойти до полноценной гиперзвуковой ракеты. Для начала необходимо завершить испытания концепта, чтобы подтвердить правильность избранных технологий, потом создать уже двигатель, а затем испытать его. Только после этого можно говорить о начале работ по гиперзвуковой ракете, заключил военный эксперт.

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил о том, что США в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения обострения диалога с Россией. Отмечалось, что гиперзвуковая ракета HAWC была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Снаряд пролетел более 300 миль (более 482 км) на высоте 65 тыс. футов (более 19,8 км). Но даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности полет в 300 миль (более 482 км) занимает менее пяти минут.

Испытание было проведено через несколько дней после того, как Россия заявила, что использовала свою гиперзвуковую ракету во время спецоперации по защите Донбасса.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ сообщил об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине, он был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Генерал пояснил, что боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов. Конашенков отметил, что «Кинжал» применяется с обычной боевой частью. Нанесение ударов ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины будет продолжено.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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