CNN сообщил о тайном испытании гиперзвуковой ракеты США

Соединенные Штаты в марте провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в целях недопущения эскалации двустороннего диалога с Россией. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил источник телеканала CNN в Пентагоне.

«США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу, сообщил представитель минобороны», — сказано в сообщении.

По словам чиновника, гиперзвуковая воздушная ракета (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Снаряд пролетел более 300 миль (более 482 км) на высоте 65 тыс. футов (более 19,8 км). Но даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности полет в 300 миль (более 482 км) занимает менее пяти минут.

Испытание было проведено через несколько дней после того, как Россия заявила, что использовала свою гиперзвуковую ракету во операции на Украине, когда выводила из строя склад боеприпасов на западе страны.

Тогда применение гиперзвукового комплекса «Кинжал» российскими военными на Украине объяснил военный историк Дмитрий Болтенков. По его словам, для российского оружия это было проверкой. В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер, а сложнейшее инженерное сооружение, находившееся глубоко в горе. Поэтому опыт боевого применения по такой цели «Кинжала» бесценен для российских военных.

В октябре 2021 года стало известно о создании в России еще одной системы гиперзвукового оружия. Она реализуется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД». На тот момент изделие находилось на этапе отработки макета, то есть еще не вышло на летные испытания. Новая ракета предназначена для оснащения истребителей-«невидимок» Су-57. Предположительно, она будет летать со скоростями в пять и более раз быстрее звука и станет практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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